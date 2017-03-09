円星科技打入台積電16奈米FFC製程供應鏈
2017-03-09 09:05
〔記者洪友芳／新竹報導〕矽智財（IP）廠商円星科技與台積電合作緊密，低功耗矽智財設計已成功在台積電多項技術平台完成各類矽智財的驗證開發，包括從180奈米到16奈米的解決方案，去年第四季完成16奈米FFC製程的高速標準元件庫（Standard Cell Library）的功能驗證，預計今年下半年完成在台積電16奈米FFC製程的各式矽智財的驗證開發，持續為全球晶片設計產業提供獨特矽智財的解決方案。
台積電設計建構行銷事業處資深處長Suk Lee表示，16奈米FFC製程是滿足產品省電需求與成本效益的理想技術，可協助共同客戶實現高效能、低功耗的系統晶片（SoC）設計。
円星科技董事長林孝平表示，該公司開發的矽智財，可協助晶片設計業者實現低功耗、高效能、小面積與更具成本效益的SoC設計開發。先進的16奈米 FFC製程技術則可大幅改善電路控制並減少漏電流，可節省更多電路空間，使晶片功能更好，円星科技於去年第四季完成16奈米FFC製程的高速標準元件庫（Standard Cell Library）的功能驗證，今年將持續開發16奈米FFC製程的基礎矽智財及各式高速介面矽智財，包含USB、MIPI PHY、PCIe、SATA等產品。
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