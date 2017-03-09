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中信金獲利佳 前2月每股稅後盈餘0.37元

2017-03-09  09:05

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金控（2891）公告106年2月份自結盈餘，2月份單月稅前盈餘29.63億元，稅後盈餘24.58億元；累計前2月合併稅前盈餘85.56億元，合併稅後盈餘72.99億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.37元。

中信金今年1月份稅後大賺48.41億元，延續1月份的佳績，2月仍維持獲利表現，主要獲利來源中國信託商業銀行的財富管理等各項業務持續發展，帶動累計稅後盈餘較去年同期成長達54％。

資產品質方面，中信金子公司中國信託銀行2月合併逾放比0.55％，逾期放款覆蓋率達234.55％。

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  • 中信金前2月每股稅後盈餘（EPS）0.37元。（記者李靚慧攝）

    中信金前2月每股稅後盈餘（EPS）0.37元。（記者李靚慧攝）

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