好萌！中鋼股東會 今年送這個紀念品...
2017-03-09 09:01
〔記者羅倩宜／台北報導〕擁有百萬股民的中鋼（2002），每年股東會紀念品都是未推出先轟動。雖然距離中鋼股東會還有3個月，股民已開始引頸期盼。本報獨家取得今年中鋼紀念品的照片，搶先曝光超萌的「台灣黑熊傘」。
新政府上任，國內鋼鐵業龍頭中鋼，今年股東會贈品也應景，讓已蟬連幾年人氣王的鈦杯先休息，改送綠色傘面、具有台灣意象的「台灣黑熊傘」。並交由中鋼大客戶，也是揚名國際的台商雨傘大王「福太洋傘」負責製作生産。
過去中鋼包括月曆、春聯等，經常由廠內員工自行創作，展現本業以外的才華。這把傘雖非中鋼員工設計，但以黑、白、綠三色，呈現台灣黑熊抱著樹幹的模様，讓人直呼「好萌」，一改中鋼硬梆梆的鋼鐵業龍頭形象。
負責接單製作的福太洋傘是台灣第一家製傘工廠，民國40年成立，全盛時期，每年銷售全球逾7千萬支傘。隨後跟著台灣經濟變遷，轉型多角化經營，將製傘基地移往福建，也供應傘骨給精品名牌如Celine、Coach；另成立汽車鋼板裁剪廠福記、鋁擠型廠福昶。近年最有名的一役，就是旗下生産螺絲的福泉鋼業，與中鋼合作，打入蘋果供應鏈，供應鈦合金螺帽給iPhone 5。
中鋼表示，為因應廣大股民需求，今年這批「台灣黑熊傘」共製作約65萬支，在4月中就會運抵台灣交貨，不過股民須要等到股東會才能領取，預料將再引發一波排隊領號碼牌的熱潮。
中鋼過去也曾送過雨傘做為紀念品，但品質不佳，把手的塑膠材質會沾黏。有了過去的失敗經驗，這次再送傘，中鋼主管表示，「從哪裡跌倒就要從哪裡起來！」製傘業者透露，頂級傘的傘骨材質多為鋁合金，這批「台灣黑熊傘」因數量過大、成本考量，傘骨應是以普通SPCC冷軋做電鍍處理。
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