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訂單能見度已到8月 元山產能爆滿拚擴產

2017-03-09  08:35

〔記者李靚慧／台北報導〕風扇大廠元山（6275）因今年產能爆滿，訂單能見度長達6個月，目前已排至8月份，因此今年已將高雄廠剩餘土地擴產，為因應後續需求，也同步尋覓土地積極擴廠。

元山公告2月營收為1.67億元、年增19.88％，累計前2月營收3.84億元，年增20.44 ％。

元山指出，去年起汽車風扇訂單回穩，持續成長，加上家電旺季即將來到，目前訂單能見度已長達6個月，因此已在高雄廠區積極擴充產能。

元山分析，從目前訂單來看，家電部分的風扇代工在日系客戶有所斬獲，除了過去大宗的松下外，今年也陸續新增日系客戶，目前主流產品為直流變頻風扇，此外空氣清淨機出貨維持穩定成長。

汽車部分，今年成長動能來自中國，原來在歐洲車廠如BMW、Benz和福斯已經是tier 1供應商，今年在中國廣汽、大眾也開始放量出貨。

對於2017年的展望，元山樂觀看好，由於3月起營收逐步走高，今年訂單能見度已達八月份，基於客戶認證需求，除將高雄廠剩餘土地擴產，因應後續需求外，亦同步另覓土地擴產，對今年的營收成長表示樂觀。

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  • 元山產能爆滿拚擴產。（記者李靚慧攝）

    元山產能爆滿拚擴產。（記者李靚慧攝）

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