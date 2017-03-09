大搶錢！一銀蔡慶年擬白天開銀行 晚上開pub

第一金董事長蔡慶年。（記者盧冠誠攝）

2017-03-09 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕數位金融時代下的銀行經營，需要大調整，第一金控董事長蔡慶年就提年新構想，打算在交通便利的分行，白天經營銀行，晚上就改做青少年集會場所、餐廳或是PUB。

《工商時報》報導，面臨數位化，不少銀行都發現臨櫃客戶變少，使得裁減分行成為重要的經營策略，不過，蔡慶年指出，一銀去年有專案小組對分行使用效能進行評估及檢視，重點在於提高效能。