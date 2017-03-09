威剛看好記憶體奇貨可居到第三季

2017-03-09 08:03

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）受惠量價齊揚的動能，2月合併營收合併營收達27.01億元，月增7.7％、年增達102％，創近3年單月營收新高水準。展望第一季，威剛預期在DRAM與NAND Flash價格持續上漲，且客戶需求穩定的市況，公司單季營運表現將可突破傳統淡季與超越去年第四季的成績。

威剛認為，目前各大廠在3D NAND Flash還處於良率待提升的瓶頸期，DRAM方面也傳出韓系大廠新製程產品遭緊急召回事件，這使得第二季兩大記憶體供不應求的問題依然無解，尤其是DDR4的需求強勁且供應量明顯不足，威剛看好DRAM及NAND Flash價格在第二季將強勢表態，合約價續漲趨勢底定。

此外，今年二月底的世界通信大會（MWC），全球大廠皆藉此宣告將以更高規格配備的新型智慧型手機搶攻換機市場，其中記憶體倍數成長更為廠商宣傳重點之一；隨著年度新機陸續進入第一波備貨期，市場對Mobile DRAM及NAND Flash需求將持續加溫，威剛認為，第三季記憶體仍將奇貨可居。