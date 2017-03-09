拚新南向 花旗印度負責人來台搶生意

花旗銀行。圖為建城分行外觀。（資料照，記者王冠仁攝）

2017-03-09 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕台灣政府正積極推動新南向政策，花旗銀行爭取台商生意，以全球企業的優勢，花旗印度企業金融處負責人Rahul Shukla就直奔台灣，向台灣廠商介紹印度投資環境與商機；直呼印度很適合台商發展。

綜合媒體報導，Rahul Shukla指出，印度過去幾年經濟成長率都維持7％以上，未來將成為全球經濟成長率最高的國家，且內國內消費比重達到7成，人口平均年齡只有 27歲，12.5億人口中，逾5成在20歲以下，勞動力相當強，人口紅利比中國更強，且擁有民主政治優勢。

至於印度過往嚴重的貿易逆差已獲政府解決，且與其他新興國家相比，幣值穩定；印度政府更對外資敞開大門，每年約500億美元投資金額進入印度，其中手機製造約 150億美元。

看好印度市場，台灣廠商陸續前往印度投資，2010到2014年台灣名列印度電子業主要投資國家，佔據 7成比重，包括台達電、緯創、鴻海、宏碁等都陸續進駐印度，蘋果可能加碼印度，預期，台灣蘋果供應鏈的廠商也可能同步加碼。