矽格去年每股盈餘2.17元 擬發放現金股利1.65元
2017-03-09 08:02
〔記者洪友芳／新竹報導〕IC封測廠矽格（6257）昨召開董事會，通過去年財報，全年合併營收為57.96億元，稅後淨利8.02億元，歸屬母公司淨利為7.76億元，基本每股盈餘2.17元。董事會同時決議去年盈餘擬發放股東每股1.65元現金股利，較去年的1.6元稍高，以昨收盤價27.7元計算，現金殖利率為5.96％。
矽格今年前2月的營收為9.66億元，較去年同期增加24.5％；展望今年，矽格因合併誠遠效益與產能擴充，法人預估，全年營收可望比去年成長兩位數百分比，營運有機會創新高。
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