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竹科大廠搶水 水車價格爆漲10倍

竹科科技大廠搶水，水車價格大漲 10倍。（資料照，記者黃美珠攝）

2017-03-09  06:43

〔即時新聞／綜合報導〕憂水荒來臨，我科技重鎮的新竹科學園區中的科技大廠已經展開搶水大行動，立委爆料，光台積電就訂 100輛應急，水車價格應聲飆漲，目前已高漲 10倍。

綜合媒體報導，立委蔣乃辛昨天在立法院指出，竹科目前已經進入第一階段限水，採取夜間減壓，但水情依舊吃緊，各科技大廠心慌，提出到處搶水，以防產能受阻，以竹科一天用水量約需 14萬噸，若進入第二階段限水，則至少會減供 5~20%約 2.8萬噸水，但一輛水車最多只能供水 35萬噸，等於一天要 800輛水車才能補足 2.8萬噸的缺水量。

科技部長陳良基表示，若竹科供水出現缺口，將從石門水庫調撥供應。

趁著前兩天的天候條件，相關單位已在北台灣重點區實施人工增雨，效果不錯，各水庫正在陸續進帳，稍稍緩解水荒，水利署將在今天召開水情會議，是否進入第二階段限水。

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