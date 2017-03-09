金融股漲幅縮小 美股漲跌互見

2017-03-09 05:52

〔中央社〕由於ADP公司公布的數據顯示，上個月企業新雇員工人數創下近3年以來高點及金融股漲幅縮小，美國主要股市漲跌互見。

道瓊工業指數跌69.03點或0.33%，報20855.73點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲3.622點或0.06%，報5837.551點。

標準普爾500指數跌5.41點或0.23%，報2362.98點。

費城半導體指數漲2.1473點或0.22%，報979.0010點。