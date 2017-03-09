能源股跌幅抵銷銀行股漲幅 歐股持平
2017-03-09 01:44
〔中央社〕由於銀行類股漲幅被能源類股和礦業類股跌幅抵銷，歐洲主要股市雖終止連4跌，但也僅是約略持平。
道瓊歐洲600指數漲0.31點或0.08%，報372.58點。
英國股市FTSE 100指數跌4.38點或0.06%，報7334.61點。
法國股市CAC 40指數漲5.48點或0.11%，報4960.48點。
德國股市DAX指數漲1.17點或0.01%，報11967.31點。
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