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能源股跌幅抵銷銀行股漲幅 歐股持平

2017-03-09  01:44

〔中央社〕由於銀行類股漲幅被能源類股和礦業類股跌幅抵銷，歐洲主要股市雖終止連4跌，但也僅是約略持平。

道瓊歐洲600指數漲0.31點或0.08%，報372.58點。

英國股市FTSE 100指數跌4.38點或0.06%，報7334.61點。

法國股市CAC 40指數漲5.48點或0.11%，報4960.48點。

德國股市DAX指數漲1.17點或0.01%，報11967.31點。

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