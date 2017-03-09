就業數據堅挺 美股早盤溫和上揚
2017-03-09 00:14
〔中央社〕由於數據顯示，美國民營部門2月分聘用情況大幅走強，美股今天早盤溫和上揚。
民營部門2月聘用人員增加29萬8000名，為近6年來單月最大增幅，超出一致預期的18萬名。
華爾街開盤大約15分鐘後，道瓊工業指數攀高0.1%，站上20943.76點。
標準普爾指數揚升0.2%，來到2371.90點；科技股那斯達克指數漲0.3%，來到5852.06點。
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