就業數據堅挺 美股早盤溫和上揚

2017-03-09 00:14

〔中央社〕由於數據顯示，美國民營部門2月分聘用情況大幅走強，美股今天早盤溫和上揚。

民營部門2月聘用人員增加29萬8000名，為近6年來單月最大增幅，超出一致預期的18萬名。

華爾街開盤大約15分鐘後，道瓊工業指數攀高0.1%，站上20943.76點。

標準普爾指數揚升0.2%，來到2371.90點；科技股那斯達克指數漲0.3%，來到5852.06點。