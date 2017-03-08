大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出1注
2017-03-08 22:17
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月8日）開獎的第106000019期大福彩頭獎及大福獎均摃龜；第106000057期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市蘆竹區營盤里六福路161號1樓「龍縴彩券行」開出。
第106000019期大福彩中獎號碼為：「03、05、09、13、20、24、40，特別號15」，頭獎摃龜；貳獎3注獲得，每注可得25萬元；參獎共104注獲得，每注可得4000元；肆獎共2092注獲得，每注可得400元；普獎共1萬5553注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共9注獲得，每注可得10萬元。
第106000057期今彩539中獎號碼為「07、08、19、24、28」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共255注獲得，每注可得2萬元；參獎共7787注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬1711注獲得，每注可得50元。
第106000057期39樂合彩中獎號碼為「07、08、19、24、28」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共250注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7812注中獎，每注可得1125元。
第106000057期3星彩中獎號碼為「430」，正彩共22注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000057期4星彩中獎號碼為「2766」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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