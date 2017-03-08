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瑞興銀行2016年自結獲利 稅前淨利2億元

2017-03-08  20:49

〔記者李靚慧／台北報導〕瑞興銀行今日發布2016年自結獲利，稅前淨利2億元，是歷史新高，較2015年增1.8億元、年增9.1%。由於獲利穩健成長，瑞興銀今年訂下「擴大年輕客群」的發展目標，鎖定30歲以下的年輕族群，提供青年優惠活存，為廣大低薪青年圓夢。

瑞興銀行2016年逾放比率0.22%、備抵呆帳覆蓋率540%，均優於本國銀行平均數，去年正式開辦成立專案融資及OBU業務，增設二家外匯指定銀行，並整合資源培植11家法金業務區域母行，以提升法金業務專業；此外，因應Bank3.0及Fintech趨勢，也成立行銷企劃部電子金融科，進行全行數位科技發展及規劃。

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  • 瑞興銀行董事長郭釧溥。（記者李靚慧攝）

    瑞興銀行董事長郭釧溥。（記者李靚慧攝）

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