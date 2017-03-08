大福彩、今彩539 開獎囉！

2017-03-08 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（3月8日）大福彩、今彩539等台彩各項開獎獎項及獎號公布：

大福彩：03、05、09、13、20、24、40，特別號15。

今彩539：07、08、19、24、28 。

39樂合彩：07、08、19、24、28。

3星彩：430。

4星彩：2766。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」