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日產CEO：NAFTA重啟 日產不會將產能移出墨西哥

2017-03-08  20:32

〔記者盧永山／台北報導〕雷諾－日產汽車共同執行長高森（Carlos Ghosn）表示，儘管美國和墨西哥可能重啟NAFTA（北美自由貿易協定）談判，並對墨西哥進口美國的產品課徵關稅，日產不會將產能移出墨西哥。

高森接受CNBC訪問指出，他預期已生效23年的NAFTA，美國、墨西哥和加拿大3個簽署國，將讓協定的內容重新取得平衡，但不認為會徹底廢除這向協定，傷害日產在墨西哥的生產。

日產50年前在西墨西哥興建首個海外廠房，目前年產量逾80萬輛，成為墨西哥最大最大的汽車製造商。

高森表示：「老實說，我不特別擔心，因NAFTA非常符合各方的利益。」

高森指出：「我們習慣處理不同國家的政治變化、協議變化，這次也不例外。」他強調不會臆測NAFTA重啟談判的結果，一旦結果出爐，必要時日產將採取行動，調整供應鏈。

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  • 雷諾－日產汽車共同執行長高森（Carlos Ghosn）表示，儘管美國和墨西哥可能重啟NAFTA談判，並對墨西哥進口美國的產品課徵關稅，日產不會將產能移出墨西哥。（路透）

    雷諾－日產汽車共同執行長高森（Carlos Ghosn）表示，儘管美國和墨西哥可能重啟NAFTA談判，並對墨西哥進口美國的產品課徵關稅，日產不會將產能移出墨西哥。（路透）

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