彰銀案應列轉型正義案件? 財部：重大誤解

2017-03-08 20:09

［記者吳佳蓉／台北報導］對於台新金控於法說會上呼籲，政府應盡快將彰銀案列為轉型正義的重大案件之一。財政部今日嚴正反擊，轉型正義為民主國家對過去獨裁時期違法及不正義行為所做的彌補，彰銀經營權案，僅為股東間爭議，將兩者混淆是重大誤解，台新金不應散佈聳動、不實資訊混淆公眾視聽，進而影響全體股東權益。

台新金控昨天舉行法說會，其財務長表示，呼籲政府應拿出擔當，將彰銀案列為轉型正義的重大案件之一，儘速回到合約精神，並誠信履約，以還給台新金廿多萬名股東一個公道。

對此，財政部指出，彰銀案源自於2005年彰銀辦理的增資私募案，縱使兩造間，對於公股整併政策應配合事項解讀不同，但仍屬股東間見解不同，根本不與轉型正義有任何關係。關於雙方對第24屆董事改選結果造成的經營權爭議，現已進入訴訟階段，由高等法院審理中，並將於3月16日第二審最後一次準備庭結束後，進行言詞辯論程序。

財政部表示，彰銀案訴訟有機會在6月16日彰銀改選前即作出宣判，對兩造爭議做出判決。此時，更應讓法院依法獨立行使職權，外界不應任意發表各種評論，妄自臆測，影響法官獨立審判空間；呼籲各界應靜待司法審理結果。

財政部強調，公股股權為全民財產，財政部作為股權管理機關，將依職責積極維護公股、小股東及民眾權益。重申對於今年六月的彰銀改選，會配合行政院政策，由公股行庫出面，積極依法辦法。