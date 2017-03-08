惠譽：台灣家庭負債偏高 恐礙經濟成長
〔記者鄭琪芳／台北報導〕惠譽信評今發布報告表示，台灣家庭負債偏高，且償債負擔上升，可能阻礙經濟成長並限制銀行業改善財務體質；不過，對整體金融穩定性所帶來的風險，將因充足的家庭部門資產與良好的擔保品而有所抵減。
惠譽預期，台灣家庭負債將在2017年至2018年微幅增加至GDP（國內生產毛額）的84%，延續2010年至2016年家庭負債的顯著累積，主因銀行快速發展消金業務方面、對個人及中小企業主的週轉金放款。目前台灣的家庭借款占GDP比重在亞太地區中屬於較高者；而家庭借款主要流向房地產投資、與近期增加至財富管理產品等領域，這些用途並不一定對GDP成長有直接貢獻。
惠譽預期，儘管在一個貨幣政策寬鬆的環境，上升的債務償還壓力將限縮消費支出，預估家庭部門應還本付息金額已占可支配所得46%，其中一大部分原因為借款期限較短的週轉金貸款比重提高所致。惠譽認為，台灣GDP成長將持續低迷，預估今年成長1.7%、明年則為2%，主因國內消費動能持續疲弱而拖累整體成長。
惠譽指出，若台灣房地產價格大幅修正，可能是造成銀行因家庭借款而受損失的主因之一。相較於先前的高峰，北市與全台的房價分別下跌了13%與7%；房屋貸款約當於總家庭部門債務的57%，多數銀行的平均房貸貸放成數約為60%到70%；若銀行繼去年底主管機關刪除一些針對法定貸放成數的措施後，競相提高貸放成數來爭取客戶，則相關風險將上升。
不過，高家庭部門債務將不至於立即影響整體金融穩定性。儘管不計入如房地產等龐大的非金融性資產，惠譽估算，家庭部門的金融性資產約當台灣2015年底GDP的490%，幾乎相當於家庭負債的六倍；銀行的潛在損失也受到良好的擔保品以作緩衝，大多數的家庭債務皆為擔保放款。
惠譽認為，台灣銀行業近年來在低利環境下穩健經營，風險緩衝增強且風險集中度降低；若經濟成長持續低迷，境外曝險上升與風險胃納增加，最終可能造成銀行資產品質的壓力，然而這些可能性大致而言已列入目前銀行自身實力評等的考量中。
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