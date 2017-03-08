勁豐完成競拍 得標均價71.16元
2017-03-08 17:51
〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦勁豐電子（6577）初次上櫃普通股股票承銷案，採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，主辦券商為群益金鼎證券，其中已完成競價拍賣開標作業，得標均價為71.16元。
群益金鼎證券表示，將於3月9日起至3月13日止進行公開申購，申購張數1188張，勁豐電子將於3月21日以承銷價格每股52.8元掛牌上櫃。
本次辦理競價拍賣股數計4752張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，依交易所公布競拍結果顯示，參與投標的投標單筆數計1438筆，合格投標數量計20763張，得標數4752張，超額認購達4.37倍，市場反應熱絡。
勁豐去年基本每股盈餘為4.33元，今年將著重發展毛利率較高之醫療診斷影像顯示產品，另積極布局智慧型飲料機之特定應用顯示模組，並結合大數據分析、物聯網運用之智慧服務，預期將可成為下一波之營運動能。
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