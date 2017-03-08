「日間住院」非住院不理賠 消基會籲金管會清查

2017-03-08 16:58

〔記者林彥彤／台北報導〕舊式醫療保單住院定義有爭議！消基會日前就接獲民眾投訴，指出因重鬱症到醫院的日間住院病房接受治療而提出理賠，但保險公司卻以「日間住院」不等於「住院」為由拒絕理賠。消基會認為，最高法院已有最新見解明確定義，全日住院、日間住院或夜間住院均屬於住院的概念，呼籲金管會應清查市面保單條款以減少糾紛。

消費者許先生指出，他在民國85到89年間所投保的保險有包含壽險到醫療終身險，原以為保費充足，不料在100年4月到7月中，因重鬱症而到日間住院病房接受治療，期間工作也停擺，爾後向保險公司申請理賠時，竟被保險公司以「並非全日住院」為由、僅照實際住院時間比例給付。

消基會董事長游開雄表示，由於舊式的醫療險並未註明是否理賠日間住院或全日住院，導致部分持有舊式醫療保單的消費者常面臨申請理賠遭拒。

游開雄說，關於「住院」定義，最高法院在2015年就曾認定，全日住院、日間或夜間住院均屬於「住院」的概念，保險公司不應以此為由拒絕理賠。因此他呼籲，金管會應參考最高法院最新見解，並全面清差市面保單條款關於「住院」的名詞定義，否則類似像這樣的消費糾紛會層出不窮。

游開雄建議，若消費者遇到保險理賠有爭議時，賠償金100萬元以下可找金評中心仲裁，而已買舊式醫療險的民眾，也可詳閱其條款中，關於住院的定義是否符合「經醫師診斷被保險人因疾病或傷害必須入住醫院」、「正式辦理住院手續」以及「確實在醫院接受治療」的定義。