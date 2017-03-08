新台幣終場小貶1.5分 收30.865元兌1美元
2017-03-08 16:15
［記者吳佳蓉／台北報導］今日新台幣匯價呈現區間震盪，終場以30.865元兌1美元作收，微幅貶值1.5分，終止連兩升，台北外匯經紀公司成交量5.31億美元。
外匯交易員表示，今日新台幣匯市缺乏明確方向，且交投清淡，量縮觀望，呈現小幅區間盤整格局。市場多在觀望美國週五將公佈非農就業人口數據、以及美國聯準會（Fed）15日召開利率會議。
新台幣今以30.87元開出，最高30.81元、最低30.889元，終場收在30.865元，貶值1.5分。
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