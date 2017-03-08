老虎證券入台！ 金管會：非法招攬、勿投資
老虎證券標榜是「一個簡單易用的炒美股應用」，圖為以手機下載該APP之操作介面（記者王孟倫翻攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕海外跨境投資平台「老虎證券」，遭金管會「舉紅牌封殺」！
立委曾銘宗今天質詢踢爆，一家名為「老虎證券」的APP程式，已開放來台，金管會回應，該公司未依法提出申請，屬於非法招攬，目前正積極追查當中，也盼台灣民眾不要冒險參與投資，否則無法獲國內法令應有投資保障。
老虎證券（Tiger Brokers）標榜是華人地區最大的美股券商，可以直接手機下載APP交易軟體，就可投資美股、中國股與港股，強調便捷的開戶流程、超低的手續費及中文介面的交易軟體。
立委曾銘宗今天以「老虎證券」來台為質詢重點，他提出多項質疑，包括：金管會有無核准這家跨境電子交易平台？該公司是否有在境內招攬業務？若發生糾紛如何適用法規？是否要移送法辦？
金管會證期局長王詠心表示，這是非法招攬，未經我方主管機關同意就經營證券業務，已經涉嫌違反證交法第四十四條，正在蒐集相關證據，若對方來台灣舉行說明會招攬，將通報檢調機關抓人，最重可處七年有期徒刑。
此外，王詠心也指出，根據金管會調查，這家公司的註冊地在紐西蘭，也不具有中國或香港證券商身分，日前已經透過券商公會，將該公司是非法券商的警訊放在官網上，呼籲投資人千萬不要投資，否則，將不受國內法令保障。
若對方未經許可，在台招攬業務，我方可否要求APP下架？王詠心直言，這部分有難度，因為對方是境外公司，又是透過電子交易平台，只能透過跨國主管機關之合作；金管會也會在今年「國際證券管理機構組織」（IOSCO）會議上，尋求各國監理機關共識，共同打擊不法。
立委曾銘宗點名「老虎證券」未經主管機關核准，卻在台銷售股票，要求金管會查辦（記者王孟倫攝）
金管會證期局長王詠心（圖右）說，老虎證券屬於非法招攬，涉嫌違反證交法第四十四條，若對方來台舉行說明會招攬，將通報檢調機關抓人（記者王孟倫攝）
金管會表示，民眾若投資老虎證券這類未經核准許可的境外公司，將無法獲得保障（記者王孟倫攝）
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