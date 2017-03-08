一例一休 新光三越董座吳東興：小廠很慘
2017-03-08 16:11
〔記者卓怡君／台北報導〕一例一休上路以來，各界反彈聲浪不斷，台灣百貨龍頭新光三越董事長吳東興今日直言，一例一休影響很大，尤其是小的廠商因為成本大幅提升，受害最深，最近已看到規模小的業者正在退出市場，未來還會更多，令人憂心。
百貨上半年最重要的母親節檔期即將到來，因應一例一休，專櫃小姐站櫃時間無法彈性調配，勢必損失大筆銷售獎金，各個專櫃小姐唉唉叫，專櫃業績下滑連帶衝擊百貨業績，吳東興說，一例一休讓員工薪水無法增加，現在物價又一直上漲，影響真的非常大，衝擊還沒停止，恐將持續惡化。
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