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三大法人買超17億 外資買超12億

台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣17.65億元。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-03-08  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣17.65億元。

外資今天買超12.51億元，投信買超2.35億元，自營商買超2.79億元。

台股今天上漲15.38點，收在9753.45點，成交值新台幣796.68億元。

106年03月08日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,124,225,600 814,472,198 309,753,402
自營商（避險） 3,425,662,261 3,456,542,466 -30,880,205
投信 1,035,946,900 800,878,290 235,068,610
外資及陸資 22,909,578,870 21,658,176,050 1,251,402,820
合計 28,495,413,631 26,730,069,004 1,765,344,627

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