三大法人買超17億 外資買超12億
2017-03-08 15:03
台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣17.65億元。（資料照，記者張嘉明攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步買超，合計買超新台幣17.65億元。
外資今天買超12.51億元，投信買超2.35億元，自營商買超2.79億元。
台股今天上漲15.38點，收在9753.45點，成交值新台幣796.68億元。
|106年03月08日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,124,225,600
|814,472,198
|309,753,402
|自營商（避險）
|3,425,662,261
|3,456,542,466
|-30,880,205
|投信
|1,035,946,900
|800,878,290
|235,068,610
|外資及陸資
|22,909,578,870
|21,658,176,050
|1,251,402,820
|合計
|28,495,413,631
|26,730,069,004
|1,765,344,627
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