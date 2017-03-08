台股守住月線 收盤報9753.45點

2017-03-08 14:18

〔記者陳柔蓁／台北報導〕新台幣匯率開低走高，午盤前權值股翻紅，守住月線。台股加權指數報9753.45點，漲15.38點；392家漲、403家跌、120家持平；總成交值796.68億元。

減資的震旦行（2373）急攻漲停，報61.3元。日前宣布減資的國巨（2327）下跌0.5％，報79.9元；旺宏（2337）上漲0.33％，報9.03元；敦陽科技（2480）跌1.22％，報32.45元；達方（8163）上漲1.11％，報22.8元。

大型權值股表現部分，台積電（2330）上漲0.81%％，報187元；大立光（3008）下跌0.11%％，報4440元；鴻海（2317）上漲0.22％，報90.7元；可成（2474）下跌0.57％，報260.5元。

類股表現部分，半導體上漲幅度最大0.6％、金融保險上漲0.57％、光電上漲0.42％。跌幅最大前三名是造紙、玻陶、油電燃氣。

法人認為，台股9800點前量縮，除了因為近關情怯，市場預期美國將在3月升息，9700點下檔支撐力道強勁，應不會下挫，今天尾盤有大單敲進，逢低布局意味濃厚，長線看好有萬點行情。