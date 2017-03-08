台股收盤上漲15.38點 報9753.45點
2017-03-08 13:36
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲15.38點，漲幅0.16％，報9753.45點，成交金額為796.68億元。
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