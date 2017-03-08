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新台幣午盤區間盤整 小升2.6分

2017-03-08  12:25

［記者吳佳蓉／台北報導］新台幣今日早盤呈現區間盤整格局，午盤暫收30.824兌1美元，小升2.6分，台北外匯經紀公司成交量僅3.22億美元。

外匯交易員表示，今日早盤匯市買賣皆有，缺乏明確方向，且交投清淡，呈現區間小幅震盪格局。受美國週五將公布非農就業人口數據，以及美國聯準會（Fed）15日召開利率會議，市場明顯轉趨觀望。

新台幣今以30.870元開出，午盤暫收30.824元，小升2.6分。

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  • 新台幣今日早盤呈現區間盤整格局，午盤暫收30.824兌1美元，小升2.6分。（資料照，記者王孟倫攝）

    新台幣今日早盤呈現區間盤整格局，午盤暫收30.824兌1美元，小升2.6分。（資料照，記者王孟倫攝）

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