漢平2月營收年減21.66％ 重挫半根停板

2017-03-08 12:18

〔記者陳柔蓁／台北報導〕世界級專業音訊產品ODM製造商漢平（2488）2月營收1.36億、年減21.66％，令股價重挫半根停板，爆發賣壓。

法人指出，會有這樣的表現是因為去年基期較高、匯率升值，壓力將壟罩整個第一季。第三、四季是消費性電子傳統出貨旺季，預估漢平全年營收表現將呈現緩升格局；而獲利因為高毛利的唱盤類產品佔營收比重提高至六成以上，預估能夠維持平穩。