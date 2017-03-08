今年台灣GDP成長 星展估：2.1上調至2.5％

2017-03-08 12:20

〔記者李靚慧／台北報導〕星展集團研究部今日發佈報告，考量出口復甦、製造業庫存回補，今年年初以來的整體表現較預期強勁，因此將2017年台灣GDP成長率預估值，從原先預估的2.1%上調為2.5%。

星展集團經濟學家馬鐵英指出，由於今年前2月原油價格穩定維持在每桶55美元，略高於星展集團預期的每桶50美元，因此將台灣今年度的通貨膨脹率從1.0%調整為1.2%。此外，隨著一例一休新制上路，引起加班費支出增加的擔憂，導致國內膨脹預期也因此提升。值得慶幸的是，由於氣候正常、農產品供需相對穩定，食品通膨的回跌速度較預期快。

在貨幣政策方面，星展集團指出，考量2.5%的預估經濟成長率可能仍不足以促使央行決定升息，再加上央行近來數度重申，今年的通膨展望趨於溫和，原油價格與一例一休新制所帶來的衝擊較為有限，因此，星展集團預期央行今年仍將延續中性的貨幣政策。

除了上調今年台灣GDP成長預估至2.5%，星展集團也同時預期，今年第一季的成長率，與去年同期相比約為3%。

不過，星展集團分析，現階段仍難以斷言3%的成長速度是否可延續至下半年，可能影響的變數，包括了今年下半年即將發表的新型號蘋果智慧型手機，以及美國經濟成長率上升，是否對台灣的成長帶來助力。另一方面，美國的貿易保護主義，以及中國經濟復甦速度減緩，也可能對台灣造成衝擊。