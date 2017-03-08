| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽 LIVE》中國首安、首盜出爐 古巴領先5分
 首頁 > 財經

朋程2月營收年增5.78％ 早盤股價小漲報107元

2017-03-08  12:18

〔記者陳柔蓁／台北報導〕世界級整流二極體大廠朋程（8255）2月營收2.91億、年增5.78％，好消息讓早盤股價小漲，報107元，表現優於大盤。

朋程之車用二極體於全球市佔率逾5成，客戶包括Valeo、Denso、Mitsubishi。展望今年，新產品穩壓調節器IC晶片和高效能二極體出貨，提供未來成長動能，總體未有明顯成長動能，隨車市自然成長。

朋程前年入主車用攝像鏡頭公司瑞柯，瑞柯產線於16年第二季遷入朋程廠區，並切入新車後裝市場（OES），客戶包括中華車和國瑞等，2017年將進行產線升級自動化， 目前正在洽談北美重車之後裝市場訂單，2017年營收目標損平。

廣告
  • 朋程2月營收年增5.78％　股價小漲報107元。（圖擷取自網路）

    朋程2月營收年增5.78％　股價小漲報107元。（圖擷取自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二極體 整流二極體 朋程
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：朋程2月營收年增5.78％ 早盤股價小漲報107元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.