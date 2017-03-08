朋程2月營收年增5.78％ 早盤股價小漲報107元
2017-03-08 12:18
〔記者陳柔蓁／台北報導〕世界級整流二極體大廠朋程（8255）2月營收2.91億、年增5.78％，好消息讓早盤股價小漲，報107元，表現優於大盤。
朋程之車用二極體於全球市佔率逾5成，客戶包括Valeo、Denso、Mitsubishi。展望今年，新產品穩壓調節器IC晶片和高效能二極體出貨，提供未來成長動能，總體未有明顯成長動能，隨車市自然成長。
朋程前年入主車用攝像鏡頭公司瑞柯，瑞柯產線於16年第二季遷入朋程廠區，並切入新車後裝市場（OES），客戶包括中華車和國瑞等，2017年將進行產線升級自動化， 目前正在洽談北美重車之後裝市場訂單，2017年營收目標損平。
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