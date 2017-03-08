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歐盟解體風險升 國銀與保險業曝險逾3.7兆

2017-03-08  11:55

〔記者王孟倫／台北報導〕由於荷、法、德3國今年將進行大選，歐盟可能解體的風險攀升，對此，金管會今天表示，本國銀行與保險業對歐盟地區曝險金額，合計約新台幣3.75兆元，但金管會也強調，國銀去年下半年已經通過壓力測試，相關風險均可承受。

金管會主委李瑞倉今天赴立法院財委會備詢，立委盧秀燕質詢時指出，歐元區各主要國家今年的選舉，由於右派勢力抬頭，可能會造成歐盟解體，這對台灣市場來說，是不是隻「黑天鵝」？

李瑞倉表示，若從證券市場來看，金管會將小心觀察國際財經市場的變化，尤其，近期股市大戶已增加，代表內資也對台股市場有信心。

若從我國金融業對歐盟曝險情況來看，根據金管會統計，本國銀行對歐盟國家投資、授信及存拆3項合計金額，截至1月底為新台幣8468億元；我國保險業對歐盟地區曝險金額為2兆9千多億元，因此，國銀與保險業對歐曝險約3.75兆元。

對此，金管會銀行局長王儷娟表示，去年下半年，金管會已針對國銀進行壓力測試，項目包括歐盟的匯率與利率若出現重大變化部分，結果，所有銀行均能通過測試。

在保險業方面，金管會保險局長李滿治說，各保險業都會注意各項投資風險評估，當然也包括：對歐相關曝險，業者也會全力維持「資本適足率」，符合法定標準。

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  • 面對國際各種可能黑天鵝事件，金管會主委李瑞倉（左）今天強調，金融業去年已通過壓力測試，也會審慎因應，（記者王孟倫攝）

    面對國際各種可能黑天鵝事件，金管會主委李瑞倉（左）今天強調，金融業去年已通過壓力測試，也會審慎因應，（記者王孟倫攝）

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