艾美特轉虧轉盈 今夏將推聲控直流風扇
2017-03-08 11:09
〔記者李靚慧／台北報導〕知名家電品牌艾美特（艾美特-KY，1626），歷經2年的調整，2016年正式轉虧為盈，每股稅後盈餘2.31元，董事會已決議每股分配現金股利新台幣1元。艾美特今年將正式推出全球首台結合蘋果siri聲控語音連線的直流風扇，可進一步推升營收成長。
來自台灣，但以中國為主要生產基地的艾美特，董事會日前通過2016年財報，2016年合併營收110.32億元、毛利達21%，營業利益3.41億元，本期淨利2.76億元，每股盈餘2.31元（去年同期每股虧損0.77元），資產負債比率則下降至64%，正式轉虧為盈。
艾美特董事會也通過2016年的盈餘分配，分配股東現金股利新台幣1.22億元，每股預計分配現金股利新台幣1元。
艾美特董事長鄭立平指出，全球局勢難料、原物料持續上漲，今年對市場的發展較難掌握，艾美特面對激烈的市場競爭，將採取專注頂級產品市場、不走價格戰的策略。
艾美特日前一口氣發布17項2017年新商品，其中最受關注的，是推出全世界第一台蘋果siri語音連線的頂級智慧感應直流風扇。該產品可由蘋果手機siri直接音控，無須開啟APP，由手機控制風扇的各種功能，售價為人民幣1699元（約新台幣7700元）。
艾美特中國九江新廠自2014年底投產，2年多來效益已逐漸體現，九江廠的產能從初始的30萬台，增加至目前已超過500萬台，節省的倉儲與運輸費用已達總營收的3%，根據該公司估算，去年已節省人民幣3億元，未來效益還將持續。
艾美特董事會也決議實施第三次庫藏股計畫，買回上限金額為13.35億元、總股數60萬股，預計買回期間為2017年3月6日至5月5日。
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