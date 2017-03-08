| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
搜救失蹤消防員 磐石救難隊過溪被沖走 經典賽 LIVE》中國 V.S. 古巴
 首頁 > 財經

艾美特轉虧轉盈 今夏將推聲控直流風扇

2017-03-08  11:09

〔記者李靚慧／台北報導〕知名家電品牌艾美特（艾美特-KY，1626），歷經2年的調整，2016年正式轉虧為盈，每股稅後盈餘2.31元，董事會已決議每股分配現金股利新台幣1元。艾美特今年將正式推出全球首台結合蘋果siri聲控語音連線的直流風扇，可進一步推升營收成長。

來自台灣，但以中國為主要生產基地的艾美特，董事會日前通過2016年財報，2016年合併營收110.32億元、毛利達21%，營業利益3.41億元，本期淨利2.76億元，每股盈餘2.31元（去年同期每股虧損0.77元），資產負債比率則下降至64%，正式轉虧為盈。

艾美特董事會也通過2016年的盈餘分配，分配股東現金股利新台幣1.22億元，每股預計分配現金股利新台幣1元。

艾美特董事長鄭立平指出，全球局勢難料、原物料持續上漲，今年對市場的發展較難掌握，艾美特面對激烈的市場競爭，將採取專注頂級產品市場、不走價格戰的策略。

艾美特日前一口氣發布17項2017年新商品，其中最受關注的，是推出全世界第一台蘋果siri語音連線的頂級智慧感應直流風扇。該產品可由蘋果手機siri直接音控，無須開啟APP，由手機控制風扇的各種功能，售價為人民幣1699元（約新台幣7700元）。

艾美特中國九江新廠自2014年底投產，2年多來效益已逐漸體現，九江廠的產能從初始的30萬台，增加至目前已超過500萬台，節省的倉儲與運輸費用已達總營收的3%，根據該公司估算，去年已節省人民幣3億元，未來效益還將持續。

艾美特董事會也決議實施第三次庫藏股計畫，買回上限金額為13.35億元、總股數60萬股，預計買回期間為2017年3月6日至5月5日。

廣告
  • 艾美特2016正式虧轉盈，今夏將推全球首台蘋果siri聲控直流風扇。（圖由艾美特提供）

    艾美特2016正式虧轉盈，今夏將推全球首台蘋果siri聲控直流風扇。（圖由艾美特提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：艾美特轉虧轉盈 今夏將推聲控直流風扇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.