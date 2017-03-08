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慧洋2月營收與去年相當

2017-03-08  10:58

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋－KY（2637）2月合併營收8.10億元，較去年同期減少0.89％；累計1-2月合併營收為17.1億元，較去年同期減少0.29％。

慧洋表示，2月因為實際營運天數較少，往往是全年營收的淡月。隨著景氣逐漸復甦，加上依規劃自3月起陸續進入新船交期，有助推升營收。

在獲利方面，慧洋自結2月稅前盈餘1538.3萬元，較去年同期減少95.98％，主要是去年同期有客戶提前解約的賠償金一次性挹注，基期較高所致。

慧洋指出，今年預計新增13艘高毛利新型節能船隻，同時有43艘營運船舶將進行換約，換約船隻佔公司船隊比重達38％，受惠散裝航運市況的持續復甦，有助期租合約的調漲，帶動全年業績穩健回升。

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  • 雅虎股市（記者王憶紅翻攝）。

    雅虎股市（記者王憶紅翻攝）。

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