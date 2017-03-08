雄獅2月營收年增7.9％

2017-03-08 10:58

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅（2731）2 月營收21.2億元，年增7.9%，續創歷年當月營收新高，累積1、2月營收36.6億元，年增14.7%。

雄獅分析，受惠全球化布局，有利於整合目的地資源，加以經營分眾市場，提供差異化商品，並致力於全方位品質管理，帶動營收大幅成長。

就旅遊目的地分析，各線幾乎都有二位數的成長，其中又以歐洲、亞非線相較於去年同期增長三成。

雄獅指出，隨著景氣逐漸加溫，國人計畫性旅遊風行，第二季仍有清明、端午連假效應，可望持續挹注成長動能。如長線針對端午連假推出英國百人壯遊行程，4月搭配泰國潑水節推出「百人潑水節經典泰國6日」行程等，市場反應熱絡。另外，郵輪旅遊在台灣市場風氣逐漸形成，4月起歌詩達郵輪、公主郵輪等國際級郵輪以基隆、高雄為母港的航次陸續開航，加以6月27日雄獅獨包歌詩達幸運號9天8夜航程持續熱銷中，今年郵輪旅客人次有望突破新高。