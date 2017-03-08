脫歐後..去年外資捧3525億元掃倫敦商辦

2017-03-08 11:12

〔記者徐義平／台北報導〕英國通過脫歐公投，英鎊隨之重貶，創造低點入場的時機。根據Knight Frank（萊坊）統計，2016年雖然歷經脫歐風暴後，全球海外投資者布局商用不動產的前十名城市中，倫敦仍以93億英鎊（ 3525億元）雄踞首位，其次為曼哈頓的80億英鎊（3032億元），而亞洲第一名為香港的27億英鎊（1023.3億元），總排名第四，新加坡則以24億英鎊（909.6億元）緊接其後，首爾也以19億英鎊（720.1億元）躋身第十名。

瑞普萊坊副總經理蘇銳強表示，對比台灣去年開始實施房地合一稅，對外資採用35%、45%高稅率，以致2016年外資投資從2015年的新台幣214億驟降為零投資，是很強烈的對比。中長期而言，倫敦房地產仍供不應求，再加上外資持續加碼，預期2017年倫敦仍是全球房地產的領頭羊。

其中，倫敦商辦高達73%的買方來自海外投資者，除了英國本地買家，近三年美國、中國購置規模都超過50億英鎊，而台灣也不落人後，在前十名中排到第七名，交易金額超過10億英鎊。近一步分析，中國及香港的海外投資者佔海外投資總額逾3成，金額高達29億英鎊，近期市場傳出最大的交易案，當屬上週在香港交易所上市、專營中國西部房產開發的中渝置地以英鎊11.35億元，折合新台幣破430億元，收購倫敦地標的利德賀大樓（The Leadenhall Building）。

除了商辦市場租金收益相對高而穩定，且現在又受惠於英鎊貶值之利外，海外投資人對於住宅購買也一樣熱衷。蘇銳強解釋，英國政府發布的《2017英國住房白皮書》中指出，長期以來英國住房市場供不應求，每年住宅市場平均需求量約25萬套住房，每年平均缺口約9萬間，而2015年至2016年需求更勝以往，缺口高達11萬間，供需明顯失調，租金、價格上漲的支撐很穩定。且部分中港台買方因子女留學，採先自住而後出租的投資方式，看準倫敦金融重鎮租屋市場的強烈需求。

另外，根據萊坊及國際調查機構Markit合作調查指出，英國2月房價信心指數（HPSI）及未來預期指數雙雙上升，房價信心指數（HPSI）由1月的55.8上升1.7個百分點至57.5，都高於50的擴張標準值，而家庭對未來一年房價預期指數67.5更創下脫歐公投以來最高，可見英國當地市場對房價走升的共識很高。