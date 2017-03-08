脫歐後..去年外資捧3525億元掃倫敦商辦
〔記者徐義平／台北報導〕英國通過脫歐公投，英鎊隨之重貶，創造低點入場的時機。根據Knight Frank（萊坊）統計，2016年雖然歷經脫歐風暴後，全球海外投資者布局商用不動產的前十名城市中，倫敦仍以93億英鎊（ 3525億元）雄踞首位，其次為曼哈頓的80億英鎊（3032億元），而亞洲第一名為香港的27億英鎊（1023.3億元），總排名第四，新加坡則以24億英鎊（909.6億元）緊接其後，首爾也以19億英鎊（720.1億元）躋身第十名。
瑞普萊坊副總經理蘇銳強表示，對比台灣去年開始實施房地合一稅，對外資採用35%、45%高稅率，以致2016年外資投資從2015年的新台幣214億驟降為零投資，是很強烈的對比。中長期而言，倫敦房地產仍供不應求，再加上外資持續加碼，預期2017年倫敦仍是全球房地產的領頭羊。
其中，倫敦商辦高達73%的買方來自海外投資者，除了英國本地買家，近三年美國、中國購置規模都超過50億英鎊，而台灣也不落人後，在前十名中排到第七名，交易金額超過10億英鎊。近一步分析，中國及香港的海外投資者佔海外投資總額逾3成，金額高達29億英鎊，近期市場傳出最大的交易案，當屬上週在香港交易所上市、專營中國西部房產開發的中渝置地以英鎊11.35億元，折合新台幣破430億元，收購倫敦地標的利德賀大樓（The Leadenhall Building）。
除了商辦市場租金收益相對高而穩定，且現在又受惠於英鎊貶值之利外，海外投資人對於住宅購買也一樣熱衷。蘇銳強解釋，英國政府發布的《2017英國住房白皮書》中指出，長期以來英國住房市場供不應求，每年住宅市場平均需求量約25萬套住房，每年平均缺口約9萬間，而2015年至2016年需求更勝以往，缺口高達11萬間，供需明顯失調，租金、價格上漲的支撐很穩定。且部分中港台買方因子女留學，採先自住而後出租的投資方式，看準倫敦金融重鎮租屋市場的強烈需求。
另外，根據萊坊及國際調查機構Markit合作調查指出，英國2月房價信心指數（HPSI）及未來預期指數雙雙上升，房價信心指數（HPSI）由1月的55.8上升1.7個百分點至57.5，都高於50的擴張標準值，而家庭對未來一年房價預期指數67.5更創下脫歐公投以來最高，可見英國當地市場對房價走升的共識很高。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 再爆偽藥 冠脂妥回收換藥
- 外交部︰聖露西亞沒特別問題
- 《通霄農會選舉風波延燒》農會取消徐永森理事資格 縣府指無效
- 自由廣場》女模命案輸家：警察、媒體
- 苦民所苦 議員籲市府凍漲房屋稅
- 撿屍少女耍賴 「可惡想要」裝傻被識破
- 醫訊》徵友啟事貼醫院佈告欄 成醫打臉：不可能
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 經典賽》荷蘭怪物游擊光速雙殺 網友：超越MLB等級（影音）
- 尋訪台14甲景觀公路祕境
- 阿嬤賭博遭法辦 警變身「超級保母」幫忙顧幼孫
- 《自由廣場》《青年論政》中國學生在台灣被舉報的惡夢
- 一日農夫受歡迎 日客3年成長11％
- 查槍擊案 破製毒工廠燒毒煙害命
- 急性心包膜炎 症狀似感冒別輕忽
- 司改會議》如何吸引律師轉任法官 尤伯祥提3建言
- 為薩德遷怒樂天 中國卻輕縱北韓
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Illegal occupancy of veterans’ dorms costs NT$12.3bn
- 禽流感嚴重 福安宮觀音重啟遶境
- 永采違勞基法 遭重罰百萬
- 宇舶愛棒球 限量錶款登場
- 非公有綠建築繳「保護費」 溯及103年後建案
- 投147線路口車禍多 南港村民夢魘
- 黑寡婦遞離婚文件 監護權大戰開打！
- 寶兒斷開嘎嘎 深夜約會SpeXial Teddy兩小時
- 葉啟田開唱兒女返台挺 未邀前妻因為...
- 魏如萱喊話隆宸翰 要他努力追
- 觀察筆記-誰之過
- 經典賽 LIVE》中國 V.S. 古巴
- 外拍攝狼 扮雙面人誆小模上床
- 只准自己露奶！艾瑪華森昔日批碧昂絲 挨轟兩套標準
- 雙王牌不洩氣 今明待命上陣
- 前副總統李元簇辭世 行政院表哀悼
- 金正恩搗彈「針對駐日美軍」
- 經典賽》誰在一壘大爆傳 大聯盟官網這樣回應...（影音）
- 竟敢偷美女議員烤雞！她調監視器發現凶手竟是...
- 經典賽》過4關才能加賽 韓媒不敢指望台灣
- 首創「輪椅歌劇院」 18日捷運美麗島站登場
標題：脫歐後..去年外資捧3525億元掃倫敦商辦
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email