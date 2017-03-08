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站穩創新創業 龔明鑫：以歐洲三蘭為標竿

2017-03-08  10:34

〔記者陳梅英／台北報導〕政府積極發展創新創業，國發會副主委龔明鑫昨日表示，將以「歐洲三蘭」為標竿，其中，芬蘭以創新、研發做為經濟發展動能的模式非常值得台灣學習與參考，而政府此刻正在推動的五加二創新產業中「亞洲・矽谷」計劃就是希望透過發展物聯網產業以及創新創業，「把兩隻腳站穩」，為台灣經濟尋找新的成長動能。

為建立台灣完整創新創業生態體系，國發會2015年啟動客座創業家計劃，此次邀請的是芬蘭物聯網前瞻新創公司Cyberlightning創辦人Ville Mickelsson來台分享其如何洞見物聯網發展趨勢，Ville Mickelsson目標是希望能達到萬物聯網，但他認為目前真正的物聯網發展還不成熟，其中一個重點是目前我們想到的智慧城市還有很多系統尚未連結，數據也是分散的，就好像被放在不同倉庫一樣，且有資訊傳輸也有延誤的問題。

不過他也指出，物聯網與過去產業發展特性不同，過去產業間是競爭的關係，現在為了促成物聯網的發展，彼此是合作，而Ville Mickelsson也分享他在創業前期曾遭遇財務危機，還好最後有拿到Ａ輪投資，其中有部分資金還是來自於政府成立的創投公司，顯示政府對新創的資金支持扮演很重要角色。

關於政府在發展創新創業過程中資金的挹注，龔明鑫說，過去政府對於國內新創提供的資金多是透過「信保、融資」的方式，有鑒於新創的投資具未來性，風險大，政府應擔任新創風險的分攤者，在「亞洲・矽谷」計劃中，政府對新創業者資金的提供改以「投資、合作」為主。

龔明鑫說，歐洲「三蘭」：芬蘭、愛爾蘭以及荷蘭人口都與台灣差不多，但芬蘭自從在研發大量投入之後，現在成為一個創新創業重量級的國家，愛爾蘭吸引外資能力很強，荷蘭已經是歐洲樞紐，這三蘭都是台灣標竿，是我們學習對象，台灣如果可以做到像這三個國家一樣，台灣經濟動能會非常不得了，如果要選一個國家，他個人最推崇芬蘭的經濟發展模式，以創新與研發作為驅動經濟發展的動能，是此刻台灣努力的方向。

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  • 國發會邀請芬蘭物聯網前瞻新創公司Cyberlightning創辦人Ville Mickelsson（右）來台分享其如何洞見物聯網發展趨勢，國發會副主委龔明鑫表示，要像芬蘭學習。（記者陳梅英攝）

    國發會邀請芬蘭物聯網前瞻新創公司Cyberlightning創辦人Ville Mickelsson（右）來台分享其如何洞見物聯網發展趨勢，國發會副主委龔明鑫表示，要像芬蘭學習。（記者陳梅英攝）

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