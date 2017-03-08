亞電2月營收年增37.74％ 全力加強高毛利產品

2017-03-08 10:17

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB上游廠亞電（4939）2月營收為0.95億元，年增37.74％，亞電表示，3C資訊產品已正式進入新舊款交替期， 因歐美年終銷售旺季已過，中國農曆春節備貨潮亦已結束，手機相關業者將進入季節性淡季，亞電2月份營收雖較上月小幅下滑，然仍維持水準，較去年同期成長37.74％。

亞電歷經去年的調整，完成改善產品、產線及客戶優化，營運趨於正向穩定。目前雖為電子業傳統淡季，但3C產品仍有持續性需求，預估第一季營運可維持平穩。展望2017年，公司仍著重高階高毛利產品，目標擴大高階覆蓋膜與特殊接合材料在高頻及無線充電基材的應用市場，營運可望重返成長軌道。