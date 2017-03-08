台塑四寶翻黑 拖累大盤表現
2017-03-08 10:12
〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶昨日公告2月營收，但受到營運天數較少，且農曆年前拉貨影響，僅台塑（1301）2月營收持續成長，而台塑、南亞（1303）雖然樂觀看待第2季，惟台化（1326）持保守態度，今日開盤後僅台塑上漲，但不到10點卻開始下跌，台塑四寶全數下挫、拖累大盤表現。
台塑四寶今日跌幅都在0.4-1元不等，以2月營收衰退最多的台塑化（6505）跌幅最高，目前來到107元左右，但法人認為，由於乙烯價格飆漲，台塑化首季獲利應該很可觀，將有效支撐股價，跌幅不至於擴大。
此外，3月有定檢且副董事長洪福源對後市看法較為保守的台化，今日開盤後股價也下滑，目前來到95.6元左右，但法人認為，3月後廣州三線、上海三線、茂名三線、海南煉化，華北石化等PP裝置將陸續停車檢修，未來市場貨源供應量將下滑，對台化仍有幫助，3月營收未必會差。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 清泉崗毒品案 複檢陽性增至十人
- 焦點評論》對美經貿要上緊發條了
- 基隆火車站南廣場改善 遷3客運站牌
- 【洛杉磯傳真】 王丹 ／當權力已經不是我們想像的那樣
- 60公分內自拍棒、腳架 可隨身帶上機
- 拒絕男友求婚 女友當街嗆：你家沒廁所太可笑
- 瑞士信貸台灣區總座涉內線交易 500萬交保
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 江蕙捲入婚外情風波 L女稱當初協調的大老是他！
- 江宏恩再戰3鐵 林義傑魔鬼特訓
- 《謠言終結站》蝦+維他命C=砒霜？ 專家：不會啦！
- 苦民所苦 議員籲市府凍漲房屋稅
- 第4節「豪」狂 1分鐘飆9分
- 北市公車路線命名 數字藏「密碼」
- 迷姦又偷拍 李宗瑞翻版判賠120萬
- 武俠小說迷有福了！香港開「金庸館」
- 冠脂妥偽藥 全面換貨啟動
- 外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保
- 洪榮宏爆倒嗓酗酒 坦承哭過「我也是人啊」
- SBL季後賽》璞園氣走勇士 晉級四強戰達欣
- 叛逆女進糾察隊 收心考取台師大
- 批黨中央為洪保權 潘維剛：國民黨像消失一樣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Taiwan places in top three in anti-corruption efforts
- 今年冬季均溫19.6度 史上最暖
- 民安3號演習 模擬三井OUTLET震創
- 關廟南雄橋引道墊高七十公分 居民憂不夠
- 去年不動產交易 量縮價持平
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 外交部：國人到友邦詐騙 恐影響邦交
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Helicopter carrier proposed by navy
- 古坑新庄、東和 7月將有自來水
- 03/08 各報重點新聞一覽
- 雙王牌不洩氣 今明待命上陣
- 葉啟田開唱兒女返台挺 未邀前妻因為...
- 司改會議》律師、學者不愛轉任法官 司法院盼調整待遇
- 「復興中小學是婦聯會財產」蔡易餘促查
- 川普新旅行禁令 法官恐難擋
- AV天后三上悠亞 秀胸器謝人客
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台塑四寶翻黑 拖累大盤表現
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分