台塑四寶翻黑 拖累大盤表現

2017-03-08 10:12

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶昨日公告2月營收，但受到營運天數較少，且農曆年前拉貨影響，僅台塑（1301）2月營收持續成長，而台塑、南亞（1303）雖然樂觀看待第2季，惟台化（1326）持保守態度，今日開盤後僅台塑上漲，但不到10點卻開始下跌，台塑四寶全數下挫、拖累大盤表現。

台塑四寶今日跌幅都在0.4-1元不等，以2月營收衰退最多的台塑化（6505）跌幅最高，目前來到107元左右，但法人認為，由於乙烯價格飆漲，台塑化首季獲利應該很可觀，將有效支撐股價，跌幅不至於擴大。

此外，3月有定檢且副董事長洪福源對後市看法較為保守的台化，今日開盤後股價也下滑，目前來到95.6元左右，但法人認為，3月後廣州三線、上海三線、茂名三線、海南煉化，華北石化等PP裝置將陸續停車檢修，未來市場貨源供應量將下滑，對台化仍有幫助，3月營收未必會差。