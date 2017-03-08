聯合骨科每股60元併冠亞 切入脊柱產品市場

2017-03-08 10:06

〔記者陳永吉／台北報導〕聯合骨科（4129）昨日經董事會通過決議收購國內冠亞生技100%股權案，正式宣告將切入脊柱產品市場，為其朝向全方位專業骨科醫療器材供應商之路又邁進一大步。

聯合骨科表示，冠亞生技為國內知名脊柱產品自有品牌廠商，以”Aspine”品牌銷售脊柱產品超過15年以上，在國內脊柱市場大約有二成左右的市占率，2016年合併營收約為新台幣3.4億元，稅後淨利為0.44億元，依其資本額1億元計算每股稅後盈餘為4.27元。

聯合骨科指出，此次收購冠亞公司股權價格為每股新台幣60元，收購總價為新台幣6.1億元，預計在今年第一季完成股權收購，自第二季起冠亞正式併入聯合骨科。

聯合骨科表示，聯合的人工關節與冠亞的脊柱產品所使用的客戶、醫院、銷售渠道幾近一致，可以相輔相成。且冠亞主要產品在中國已取得產品註冊認證，但因通路問題導致營業規模仍小，併入後將藉由聯合骨科現有在中國的合資公司新華聯合完整之銷售網絡，可迅速進入中國脊柱市場，擴大聯合骨科在中國市場整體佈局。