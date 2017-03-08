營收看俏 瀚荃董座：今年很有信心

2017-03-08 09:53

〔記者陳永吉／台北報導〕連接器廠—瀚荃（8103）去年第四季營運因有匯兌收益，單季獲利回到過去水準，瀚荃董事長楊超群表示，今年包括消費性成品有爆發性成長、零組件的營收也可望年增兩位數，因此內部對今年營運很有信心。

不過瀚荃因受過年及工作天數減少、以及中國缺工問題，導致訂單交期延後，影響1、2月份營收，不過楊超群表示，3月營收估計應能恢復水準。

瀚荃去年營收25.88億元，僅較前年小幅增加1.82%，不過來自汽車、手持裝置及消費性成品表現較佳，其中又以工業電子成長幅度最高。展望今年，楊超群表示，去年消費性成品營業額僅有1千多萬元，今年將可大幅成長至2億元，主要是瀚荃今年將強推3C消費自有品牌O'PRO9，往智能家居、資安及健康照護相關產品發展，跨入製造成品。目前瀚荃智能家居系列產品包括智慧空氣水洗機、智慧香氛機、智慧燈座、智慧插座及智慧尿濕感知器等。

除此之外，近期瀚荃的USB Type-C相關產品在1月份甫獲美國USB IF協會認證，楊超群表示，目前Type-C產品已小量出貨，預期今年第四季出貨成長幅度將較為明顯。

瀚荃前進東協市場，寮國廠雖然仍在蓋廠階段，但楊超群表示，公司主要的日商客戶包括佳能、新力、愛普生等，都在當地長期深耕，未來寮國廠完工後，可望就近供應客戶，預計最快明年第一季就可小量產出。

法人表示，瀚荃去年第四季因有匯兌收益，單季每股稅後盈餘上看1元，全年上看3元，今年在零組件及消費性成品出貨增加下，估計營收有機會上看30億元，年增12％，全年每股稅後盈餘約3.5元。