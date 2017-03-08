威剛高獲利 股價站上60元大關

2017-03-08 09:45

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）去年每股淨利達6.21元，董事會昨決議擬每股配發4元現金股利，以昨收盤價58.4元計算，殖利率近7％，獲利與盈餘分配同創近3年新高，激勵今開盤股價表現強勁，站上60元大關，以60.5元開出，並一度拉高到62.4元，平均漲幅超過3％，創波段新高。