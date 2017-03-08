彩晶2月營收年增率逾9成
2017-03-08 09:46
〔記者陳梅英／台北報導〕去年台南發生大地震，彩晶（6116）在南科的5代線受創嚴重，以至於在比較基期低，手機面板價格相較於去年同期處於高檔下，彩晶自結2月合併營收19.54億元，較1月減少10.9%，但比去年同期成長了92.3%。
合計前2月合併營收為41.46億元，年增71.19%。
以出貨量來看，彩晶2月中、小尺寸面板出貨量為3,504萬片，較1月減少1.7%，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量9.2萬片，則較106年1月份增加52.7%
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