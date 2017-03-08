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傳奇2月營收減 3月遊戲改版登場衝熱度

2017-03-08  09:37

〔記者張慧雯／台北報導〕傳奇（4994）2月營收為0.6億元、月減率22％，今日開盤後下跌0.3元、目前價位為66.7元，傳奇表示，主要因春節假期結束，相較1月旺季減少兩成；但旗下《幻想神域》、《星界神話》、《拉普拉斯的神子》、《幻想神域：啟源女神》等各款自製遊戲，積極推出各項更新改版及玩家活動，期待能有效挹注營收。

傳奇指出，2月因農曆春節假期結束，營收貢獻主力之一的學生族群及上班族遊玩時間減少，影響營收表現，較前月下降兩成。而從海外授權面來看，2月權利金收入為927萬元，也較前月減少兩成，各國代理商將積極推出更新活動，以維繫玩家熱度。

而自製遊戲《精靈樂章》手機版3月進入正式上市前宣傳階段，正開放台灣玩家事前登錄，授權港澳地區版本也已於2月下旬招募首批玩家進行封閉測試，市場反應良好，已於3月7日正式上市。

展望未來，傳奇尚有數款遊戲同步進行開發，預計將陸續釋出進一步消息，並持續投入創新研發多樣化遊戲，積極拓展海外版圖，進一步與國外合作夥伴建立策略聯盟，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。

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  • 傳奇2月營收衰退，今日開盤後小跌止穩。（記者張慧雯翻攝）

    傳奇2月營收衰退，今日開盤後小跌止穩。（記者張慧雯翻攝）

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