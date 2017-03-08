新光金內戰開打 傳公主吳欣盈副總職位險被拔除…

2月24日新光金董事會中，吳欣盈的新壽副總職位差點遭拔除。（新光金提供）

2017-03-08 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕新光金控公主吳欣盈與總經理李紀珠「兩個女人戰爭」的傳聞從沒停過，週刊報導，2月24日新光金董事會中，吳欣盈的新壽副總職位差點遭拔除，但當時擔任新光金董座的父親吳東進護女成功，但接下來的變數仍很大！今年新光金董監改選大戰恐怕會相當激烈。

《壹週刊》報導，在2月24日的新光金董事會中，新光人壽副總吳欣盈果然再嗆質疑李紀珠KPI（關鍵績效指標）等相關事宜，也嗆李紀珠「小心點」，當時氣氛一度緊張。

新光金控董事洪士琪則在會上指出，吳欣盈最近的言行舉止已經破壞新光金控的形象，認為吳應該被調職或撤職。當時洪士琪的提案獲得另位董事林伯翰覆議，吳東進當下立刻要求會議暫停，私下與洪士琪對話，經過協商後，洪士琪答應將提案撤回，只是要求會議必須錄音。

對此，新光金控至週刊截稿前都沒有回應。