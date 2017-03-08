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NAND Flash供應吃緊 廠商營收可望增加

2017-03-08  09:18

〔記者洪友芳／新竹報導〕市場調查機構指出，第一季儲存型快閃記憶體（NAND Flash因大廠轉進3D-NAND Flash製程造成供貨減少，帶動各項NAND Flash合約價格持續上揚，終端需求雖較去年第四季減少，但預期NAND Flash品牌廠營收仍將持續成長，增幅則會稍微趨緩，另預估全年度NAND Flash供應都將吃緊，今年NAND Flash廠商營收仍可望逐季增加。

TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新研究顯示，去年年第四季NAND Flash缺貨達全年高峰，在終端需求出貨暢旺、平均銷售價格普遍上漲的情況下，即使前一季營收基期已高，第四季NAND Flash營收仍舊上漲17.8%，同時各廠商的獲利能力也達到全年的頂峰。

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  • 市場調查估今年全年度NAND Flash供應都將吃緊，NAND Flash廠商營收仍可望逐季增加。（記者洪友芳攝）

    市場調查估今年全年度NAND Flash供應都將吃緊，NAND Flash廠商營收仍可望逐季增加。（記者洪友芳攝）

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