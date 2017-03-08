3/8重要財經新聞一覽
2017-03-08 09:11
自由時報財經︰白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
白宮全國貿易委員會主席納瓦洛六日於一場經濟論壇上闡述美國川普政府貿易政策，指鉅額及持續貿易逆差將威脅國家安全，恐導致美國失去自由和繁榮；中國不僅操弄匯率、人民幣明顯低估，更有意識地推動中資海外大肆收購美、德等國企業，意圖成為亞洲或世界霸權，非良善友邦，而是快速軍事化的「戰略競爭敵手」。
相關新聞請見：白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
蘋果日報財經︰美中若貿易戰 「陸皮台骨」最傷
如果美國和中國爆發貿易戰，受創最慘重的不是中國，而是台灣。野村控股的研究顯示，中國對美國前25大出口商有一半以上由台灣企業掌控，這意味台灣可能成為貿易戰最大輸家，比中國和美國都來得慘。
工商時報財經︰台積中國去年獲利首見衰退
中華徵信所根據台積電2016年合併財報大陸投資資訊揭露，發現2016年台積電100％持股的台積電（中國）有限公司稅後淨利為60.94億元，較2015年的87.3億元衰退30.19％，是台積電（中國）自2010年開始獲利以來，首次出現獲利不如前一年的情況。
中國時報財經︰新版財劃法 營業稅全歸地方
民進黨立委許智傑昨在立院質詢行政院長林全《財政收支劃分法》修法進度，林全表示，最快7月中送立院審查。他說，修法將會讓營業稅百分百透過統籌分配回到地方政府，細節仍要討論。預估此舉，將釋出約400億元財源給地方。知情人士說，林揆對公式指標有意見，未來公式指標會納入「加權」概念重算。
經濟日報財經︰出口爆發性成長 連五紅
受半導體景氣需求穩定支撐、原油與國際原物料行情反彈、及去年春節在2月造成基期低等三因素影響，2月出口金額為226.6億美元、年增27.7%，出現爆發性成長。
星島日報財經︰外儲重上三萬億美元 人民幣閃彈弱勢難轉
中國外匯儲備連跌7個月後終反彈，據人行官網公布，今年2月份外匯儲備重上3萬億美元，達30051.24億美元，高於市場預期，該消息一度刺激離岸人民幣閃彈至6.88兌1美元水平。不過，分析認為，美息趨升，支持美元偏強，人民幣弱勢難逆轉，料外儲很大機會再跌穿3萬億美元。
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