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DRAM廠南亞科2月營收39.7億元 年增18.87％

2017-03-08  08:59

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）受工作天數較少的影響，昨公布2月份自結合併營收為39.7億元，較上月減少2.4%，較去年同期增加18.87%，為近4個月以來最低。預期3月恢復正常工作天數，南亞科營收可望回升。

南亞科累計1、2月合併營收為80.37億元，較去年同期增加13.25%。

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  • 南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

    南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

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