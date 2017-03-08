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女人錢真好賺！不止醫美 台灣這些企業大賺女人錢

2017-03-08  07:02

〔即時新聞／綜合報導〕女力崛起，聲勢正在壯大，已有多家企業專攻女性消費市場，大賺女人錢，包括富邦媒、寶雅等，去年營收都創歷史新高；預估今年台股也將增加珠寶股、彩妝股等新生股。

《經濟日報》報導，女性消費市場主要在生技、百貨兩大類股，而生技類含蓋美容通路、醫美產品、醫材等，台灣企業除了台灣本地市場之外，實體通路也攻向中國，包括

麗豐-KY、佐登-KY；麗豐旗下的直銷公司克緹以「克莉緹娜」品牌在中國深耕。

另外，醫美保養品牌DR.WU的達爾膚，除了兩岸市場，已向東協市場展開通路銷售，去年營收突破10億元，創歷史新高。

以醫美醫材為主力的科妍，自有品牌海德密絲（水微晶）及法思麗，打進醫美診所市場，累計銷量逾數十萬支。

百貨類，富邦媒會員人數逾 650萬人、東森購物會員逾 880萬人，其中，逾 7成是女性，最叫座的產品包括家用品、紡品、美妝保健等。

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  • 女力崛起，台灣在攻佔女人消費市場上，業績大好。示意圖（資料照，記者洪美秀攝）

    女力崛起，台灣在攻佔女人消費市場上，業績大好。示意圖（資料照，記者洪美秀攝）

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