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川普推文承諾調降藥價 歐股漲跌互見

2017-03-08  03:52

〔中央社〕美國總統川普推文承諾將會調降藥價，美國藥廠股價應聲下挫，歐洲藥廠也難逃受波及。歐洲主要股市今天收盤漲跌互見，但幅度都不大。

在倫敦方面，希爾製藥集團（Shire）股價重挫2.3%，報49.03英鎊。阿斯特捷利康（AstraZeneca）下跌1.0%，報21.15英鎊。葛蘭素史克（GSK）下跌0.6%，報16.75英鎊。

倫敦股市金融時報百種股價指數，收盤小跌11.13點，跌幅0.15%，報7338.99點。

法蘭克福股市DAX 30指數，收盤小漲7.74點，漲幅0.06%，報11966.14點。

巴黎股市CAC 40指數，收盤下跌17.19點，跌幅0.35%，報4955.00點。

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