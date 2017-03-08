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違規出口 美重罰陸中興通訊12億美元

2017-03-08  03:00

〔中央社〕美國政府官員今天宣布，中國大陸電信巨擘中興通訊公司（ZTE）違反美國出口管制法令，出售商品給遭到制裁的伊朗和北韓，美國政府祭出重罰12億美元。

美國政府官員說，這是歷來美國出口管制案例中的最大規模刑事處罰，中興通訊將立即支付8.92億美元罰款，另3億美元罰款獲緩繳7年。中興通訊也同意對3項被控罪名認罪，包括對美國政府調查人員隱匿資訊的妨害司法罪名。此協議仍需獲法院批准。

美國官員告訴記者，中興通訊從2010年1月至2016年3月期間，出貨總值3200萬美元的美製行動網路設備至伊朗，以及283次出貨手機至北韓，而中興通訊最高管理階層完全知悉此事。

這項針對中興通訊涉嫌違反美國出口管制法令，違規出口商品至遭制裁國家的歷時5年政府調查，參與單位包括美國司法部、商務部以及財政部。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）發表聲明說，「我們正警告全世界：遊戲結束了。那些藐視我們的經濟制裁和出口管制法令者，不會不受懲罰，他們將會蒙受最嚴厲後果。」

聲明表示：「在川普總統領導下，我們將會大力執行強勢貿易政策，兼顧保障美國國家安全以及保護美國勞工的雙重目的。」

聲明又說，於7年期間「倘若此協議的任何面向未獲履行」，中興通訊的出口特權將會被否決。中興通訊是中國大陸規模最大公開上市電信業者，排名全球第4大。

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